İtalya Serie A ekiplerinden Inter, ara transfer döneminde Premier Lig'den bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor. Corriere dello Sport'un haberine göre İtalyan ekibi, Liverpool forması giyen Divock Origi ile ilgileniyor.

Inter, Origi hamlesiyle Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'ya alternatif yaratmak isterken iki Belçikalı, Euro 2020 öncesi Inter'de bir rekabet yaşayacaklar. Alexis Sanchez'in düşen performansı ile birlikte Antonio Conte'nin Origi'ye hücum hattı için ideal bir isim olarak baktığı aktarılmakta.

Ara transfer döneminde Liverpool'dan ayrılması beklenen Origi ile Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton da ciddi şekilde ilgilenirken olası Ozan Kabak transferinde Schalke de Origi'yi takasta kadrosuna katmak istiyordu.