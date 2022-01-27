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Inter'de Lukas Podolski'den sonra bir ilk

Inter'de sezon sonu satın alma opsiyonuyla kiralayacağı Robin Gosens, Lukas Podolski'den sonra forma giyecek ilk Alman futbolcu olacak.

27 Ocak 2022, Perşembe 17:37 Son Güncelleme:
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Inter'de Lukas Podolski'den sonra bir ilk

Robin Gosens'i Atalanta'dan sezon sonu satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanan Inter, tarihindeki dokuzuncu Alman futbolcuyu kadrosuna katmış olacak.

1980 sonu 1990 yıllarının başlarında kadrosunda Alman futbolculara ver veren Inter'de son 28 yılda sadece ülkemizde Galatasaray ve Antalyaspor formaları giyen Lukas Podolski yer aldı.

2015'te altı aylık kariyerinde 17 maçta sadece 1 gol atma başarısı gösterdi.

Inter’de forma giyen Alman futbolcular:

Andreas Brehme 116 maç – 11 Gol

Lothar Matthaus 115 maç – 40 Gol

Jürgen Klinsmann 95 maç – 34 Gol

Rummenigge 64 maç – 24 Gol

Hansi Müller 48 maç – 9 Gol

Lukas Podolski 17 maç – 1 Gol

Matthias Sammer 11 maç – 4 Gol

Horst Szymaniak 6 maç – 0 Gol

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