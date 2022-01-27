Robin Gosens'i Atalanta'dan sezon sonu satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanan Inter, tarihindeki dokuzuncu Alman futbolcuyu kadrosuna katmış olacak.
1980 sonu 1990 yıllarının başlarında kadrosunda Alman futbolculara ver veren Inter'de son 28 yılda sadece ülkemizde Galatasaray ve Antalyaspor formaları giyen Lukas Podolski yer aldı.
2015'te altı aylık kariyerinde 17 maçta sadece 1 gol atma başarısı gösterdi.
Inter’de forma giyen Alman futbolcular:
Andreas Brehme 116 maç – 11 Gol
Lothar Matthaus 115 maç – 40 Gol
Jürgen Klinsmann 95 maç – 34 Gol
Rummenigge 64 maç – 24 Gol
Hansi Müller 48 maç – 9 Gol
Lukas Podolski 17 maç – 1 Gol
Matthias Sammer 11 maç – 4 Gol
Horst Szymaniak 6 maç – 0 Gol