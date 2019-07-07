İtalya Serie A ekibi nter, iki yıldız oyuncusu Mauro Icardi ve Radja Nainggolan’a veda ediyor.

İtalyan ekibinin CEO’su Beppe Marotta, Sky Sport’a yaptığı açıklamada, “’Mauro Icardi ve Radja Nainggolan, bizim planlarımız arasında yer almıyor. İkisine de saygı duyuyorum ama onlar da bizim planımızın bir parçası olmayacaklarını biliyorlar. Bu durum yetenekleriyle alakalı değil. İkisi de yetenekli oyuncu. Ancak yetenek sadece maç kazandırır, kadro yapısı ise ligi kazandırır. Bizim de amacımız zaten bu. İkisi de bizimle olmayacak” dedi.