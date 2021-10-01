Inter kariyerine Genoa maçıyla harika bir giriş yapan Hakan Çalhanoğlu, daha sonra sert bir düşüş yaşamış ve daha az süre almaya başlamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan Shakhtar maçında yedek soyunan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınından da sert eleştirilere maruz kalıyor. Fantacalcio, milli futbolcumuz için "Oynadığı oyun inandırıcı değil, kesinlikle daha iyisini bekliyorduk" ifadelerini kullandı.

"HAKAN ÇALHANOĞLU, ERIKSEN'İN BOŞLUĞUNU DOLDURAMADI"

Hakan Çalhanoğlu'nun kalitesinden şüphe olmadığı ancak Christian Eriksen'in yerine transfer edilen oyuncudan daha fazla etki beklendiğinden bahsedilen haberde Çalhanoğlu'nun Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı toplam 7 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilediğinden söz edildi.

INZAGHI, HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN ALTERNATİFİNİ ARIYOR

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin Hakan Çalhanoğlu'nun alternatiflerini aramaya başladığına değinilirken bunun için en güçlü adayın Stefano Sensi olduğu belirtildi. Öte yandan Roberto Gagliardini ve Matias Vecino'nun da Hakan Çalhanoğlu yerine forma giyebileceği dile getirildi. (Akşam)