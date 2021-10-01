Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
Inter'e büyük umutlarla transfer edilen Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınında sert eleştirilere maruz kalıyor. Inter formasıyla çıktığı ilk Genoa maçında harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu, daha sonra yaşadığı sert düşüşle gündemden düşmüyor. İtalyanlar milli futbolcumuz için ‘Oynadığı oyun inandırıcı değil, kesinlikle daha iyisini bekliyorduk' ifadelerini kullandı. Simone Inzaghi'nin de Hakan Çalhanoğlu'nun alternatiflerini aramaya başladığı belirtildi.
Inter kariyerine Genoa maçıyla harika bir giriş yapan Hakan Çalhanoğlu, daha sonra sert bir düşüş yaşamış ve daha az süre almaya başlamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan Shakhtar maçında yedek soyunan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınından da sert eleştirilere maruz kalıyor. Fantacalcio, milli futbolcumuz için "Oynadığı oyun inandırıcı değil, kesinlikle daha iyisini bekliyorduk" ifadelerini kullandı.
"HAKAN ÇALHANOĞLU, ERIKSEN'İN BOŞLUĞUNU DOLDURAMADI"
Hakan Çalhanoğlu'nun kalitesinden şüphe olmadığı ancak Christian Eriksen'in yerine transfer edilen oyuncudan daha fazla etki beklendiğinden bahsedilen haberde Çalhanoğlu'nun Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı toplam 7 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilediğinden söz edildi.
INZAGHI, HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN ALTERNATİFİNİ ARIYOR
Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin Hakan Çalhanoğlu'nun alternatiflerini aramaya başladığına değinilirken bunun için en güçlü adayın Stefano Sensi olduğu belirtildi. Öte yandan Roberto Gagliardini ve Matias Vecino'nun da Hakan Çalhanoğlu yerine forma giyebileceği dile getirildi. (Akşam)