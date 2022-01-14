İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, gösterdiği başarılı performansların ardından İtalyan ekibinde Aralık ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Aralık ayını 4 gol ve 2 asist ile tamamlayan Hakan Çalhanoğlu'nun, Inter taraftarlarının oylarıyla ayın futbolcusu seçildiği duyuruldu.

Sezon başında Milan'dan ayrılıp Inter'e transfer olan Milli futbolcu, 22 maçta 6 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.

Hakan Çalhanoğlu ayrıca Inter forması ile geçtiğimiz günlerde İtalya Süper Kupası'nı kazanma başarısı da göstermişti.

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