İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de teknik direktör Antonio Conte'ye olan güven günden güne azalıyor. Calciomercato, sonuçlara göre Inter'in sezon sonunda Conte ile yollarını ayırıp Maurizio Sarri'yi göreve getirebileceğini belirtti.

Inter'de Conte'den istediği şansı bulamayan Christian Eriksen'in de takımdan yollanması planlanıyor. Sarri'yi takımın başına getirme ihtimali olan Inter, İtalyan hocanın Napoli ve Chelsea'de daha önce çalıştığı Jorginho'yu transfer etmek istiyor. Bunun için Chelsea ile Eriksen & Jorginho takasının yapılabileceği belirtilmekte.