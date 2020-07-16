İtalya Serie A ekiplerinden Inter, devre arasında yaptığı Christian Eriksen transferi ile büyük dikkat çekmişti. Fakat oyuncudan memnun olmayan teknik direktör Conte'nin de etkisiyle işler biraz değişim gösterdi.

MediaSet'in haberine göre Eriksen'in, henüz 6 ay geçirdiği Inter tarafından satılması bekleniyor.

Son maçlarda sürekli yedek kalan oyuncu, son Torino galibiyetinde de karşılaşmaya ilk 11'de başlayamamıştı. Antonio Conte'nin oyuncunun ilk transfer edildiği dönemde de çekinceleri varken yaratmak istediği orta saha kurgusuna uymadığı aktarılıyor.

Inter, Tottenham'ın eski yıldızı için 55 milyon Pound ve üzerindeki bonservis bedeli tekliflerini bekliyor.