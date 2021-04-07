Inter yeni formasını tanıttı

Geçtiğimiz günlerde logosunu değiştiren İtalyan devi Inter şimdi de yeni formasını futbol severlerin beğenisine sundu.

Kulüp logo ve özel forma tanıtımında, kapsayıcılık ve kardeşliğin simgelendiğini vurgularken, mavi, sarı, beyaz ve siyah renklerinden oluşan forma için kulübün tarihinden ilham alındığını açıkladı.

Logoyu üreten sanatçılar, "Hiçbirimiz Milan'da doğmadık, yaşamıyoruz da. Formada kendi yolumuzu ve şehrin heyecanını yansıttık. Projeye dört elle sarılmamızı tetikleyen Milano şehrinin tarihini en iyi yansıtan, nesilden nesle bağını koparmayan, eşi benzeri görülmeyenleri yansıtmaktı" şeklinde konuştu.

İşte Inter'in yeni forması;