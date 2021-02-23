Hafta sonu Milano derbisinde karşı karşıya gelen ve İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışı veren Inter ile Milan, bu kez transferde karşı karşıyalar. La Gazzetta dello Sport'un iddiasına göre Inter ve Milan, Lille'den Jonathan Ikone'yi kadrolarına katmak istiyorlar.

Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takım arkadaşı Jonathan Ikone, bu sezon Lille formasıyla çıktığı toplam 34 maçta 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Lille ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Ikone'nin bonservis bedelinin 30 milyon Euro'nun üzerinde olacağı belirtiliyor.