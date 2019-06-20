Premier Lig'de gösterdiği performans ile Avrupa'nın pek çok kulübünün transfer listesine giren Bertrand'a İtalya'dan Inter ve İspanya'dan da Atletico Madrid talip oldu.

Southampton, Ryan Bertrand için 15 milyon poundluk bir bonservis bedeli belirlerken Inter ve Atletico'nun ise 10 milyon poundluk bir teklif ile İngiliz kulübünün kapısını çaldığı öne sürüldü.

Southampton 2017 ve 2018 yıllarında Manchester City'nin kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Bertrand'ı satmamış ve oyuncuyu takımda tuttmuştu. İngiliz ekibinin bu kez nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyor. (Bein Sports)