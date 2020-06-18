Inter Academy'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Türkiye'deki Inter Academy projesi, genç yerel futbolcuların ve teknik direktörlerin ülkedeki gelişimine önemli bir destek sağlayacak. Hem futbolcu hem de insan olarak gelişebilmeleri için mükemmel bir yer olan Inter Academy sayesinde, Türk çocukları ve gençleri kendi ülkelerinde Inter ile eş anlamlı olan yüksek teknik ve etik standartlara göre eğitilme şansına sahip olacaklar. Inter Academy Turkiye sayesinde Mersin dünyaya açılacak ve kentin tanıtımına da katkı sağlayacak. Mersin’deki yeni yeteneklerin hem Türk hem de dünya futboluna kazandırılmasında çok önemli bir misyonu da Inter Academy Turkey yüklenmiş olacak.

FC Internazionale Milano'nun Kurumsal CEO'su Alessandro Antonello, "Bu yeni ortaklığın oluşturulması, Inter Academy'nin dünya çapında genişlemesinde önemli bir aşamayı temsil ediyor. Inter, genç oyuncuların teknik ve kişisel gelişimleri konusunda her zaman tutkulu olmuştur. 3H Spor Okulları'nın desteği sayesinde Türkiye'deki çocukların kendi ülkelerini terk etmeden Inter'in teknik standartlarına göre eğitim görebilmelerinden memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"Türkiye'deki futbolun gelişimine katkı sunacağız"

Mevcut uluslararası krize rağmen Inter Academy projesine olan güvenlerini yineleyen 3H Spor yönetim ortaklarından Hüseyin Kılavuz, "Inter Academy Türkiye'nin açılışıyla spor ve takım çalışmasına olan tutkumuzu paylaşmak istiyoruz. Çocukların gelişimine ve eğitimine çok büyük önem vermekteyiz ve bu projede Inter gibi küresel bir markayla işbirliği yaparak Türkiye'de futbolun gelişimine profesyonel ve etkin şekilde katkıda bulunabileceğiz" diye konuştu.

Projenin ana üssü Mersin

Inter Academy Türkiye projesinde 6-17 yaş arası 400 çocuk ve genç yer alacak. Projenin ana üssü Mersin, ancak hedef gelecekte Türkiye'nin dört bir yanına yayılmak. Geçici bir başlangıç tarihi olarak temmuz ayı başları belirlenmiş olmakla beraber, yerel ortaklar şu an faaliyetlerin başlangıç zamanını belirlemek için Türk yetkililerle yakın bir şekilde çalışıyorlar. Başlangıçta Inter Academy ekibi projeyi İtalya'dan denetleyecek, yerel ortaklarla sürekli temas halinde kalacak ve yerel teknik direktörlere ve genç oyunculara eğitim vermek üzere web seminerleri organize edecek.