Inter - Torino maç sonucu: 3-1

Serie A'nın 32. haftasında Inter, Torino'yu konuk etti. 2 maçtır kazanamayan Antonio Conte, kötü gidişata Torino karşısında 'dur' dedi.
17. dakikada Belotti'nin golüyle geriye düşen ve ilk devreyi 1-0 geride tamamlayan Mavi Siyahlı ekip, 48. dakikada Ashley Young ile eşitliği yakaladı.
51. dakikada Diego Godin ile öne geçen Inter, 61. dakikada Lautoro Martinez'in attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Lazio ve Atalanta'nın puan kaybettiği haftada ayağına gelen fırsatı kaçırmayan Milano ekibi, 68 puana yükselerek 2. sıraya yerleşti.
34 puanda kalan Torino ise haftayı 16. sırada tamamladı.