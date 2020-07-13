Inter - Torino maç sonucu: 3-1

Inter, Serie A'nın 32. haftasında Torino'yu konuk etti. Lazio ve Atalanta'nın puan kaybettiği haftada ayağına gelen fırsatı kullanan Antonio Conte'nin ekibi, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve 2. sıraya yerleşti.

13 Temmuz 2020, Pazartesi 22:37 Son Güncelleme:
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Inter - Torino maç sonucu: 3-1

Serie A'nın 32. haftasında Inter, Torino'yu konuk etti. 2 maçtır kazanamayan Antonio Conte, kötü gidişata Torino karşısında 'dur' dedi.

17. dakikada Belotti'nin golüyle geriye düşen ve ilk devreyi 1-0 geride tamamlayan Mavi Siyahlı ekip, 48. dakikada Ashley Young ile eşitliği yakaladı.

51. dakikada Diego Godin ile öne geçen Inter, 61. dakikada Lautoro Martinez'in attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Lazio ve Atalanta'nın puan kaybettiği haftada ayağına gelen fırsatı kaçırmayan Milano ekibi, 68 puana yükselerek 2. sıraya yerleşti.

34 puanda kalan Torino ise haftayı 16. sırada tamamladı.


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