Serie A ekiplerinden Inter, teknik direktör Simone Inzaghi'nin sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada İtalyan teknik adamın 2024 yılına kadar geçerli olacak olan yeni sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Şampiyonluğu Milan'a kaptırdılar

Inzaghi yönetimindeki Inter, geçtiğimiz sezon Serie A'da şampiyonluğu son haftalara kadar kovalamış ancak Milan'ın gerisinde 2. sırada ligi tamamlamıştı.

2021 Haziran'da takımın başına geçen 46 yaşındaki teknik direktör Inter'in başında 52 maça çıkarken bu maçlarda takım 34 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.







