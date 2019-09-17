Inter - Slavia Prag maç sonucu: 1-1

Şampiyonlar Ligi'nde "Ölüm Grubu" olarak adlandırılan F Grubu'nda sürpriz bir skor alındı.
Inter'in Slavia Prag'ı ağırladığı mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle biterken, 63'te Prag'ın Nijeryalı forveti Peter Olayinka takımını 1-0 öne geçirdi.
Inter'in baskısını kaleci Ondrej Kolar müthiş kurtarışlarıyla kırarken, 8 dakikalık uzatmanın başında Inter frikik kazandı.
90+2'de Sensi'nin frikiği direkten dönerken seken topu çaprazdan Barella tamamladı ve takımına 1 puanı kazandıran golü attı.