Inter - Slavia Prag maç sonucu: 1-1

Şampiyonlar Ligi'nde "Ölüm Grubu" olarak adlandırılan F Grubu'nda Inter, büyük bir faciayı son anda atlattı. Grubun zayıf ekibi Slavia Prag, galibiyeti uzatmada gelen Nicolo Barella golüyle elinden kaçırdı.

17 Eylül 2019, Salı 21:53
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Inter - Slavia Prag maç sonucu: 1-1

Şampiyonlar Ligi'nde "Ölüm Grubu" olarak adlandırılan F Grubu'nda sürpriz bir skor alındı.

Inter'in Slavia Prag'ı ağırladığı mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle biterken, 63'te Prag'ın Nijeryalı forveti Peter Olayinka takımını 1-0 öne geçirdi.

Inter'in baskısını kaleci Ondrej Kolar müthiş kurtarışlarıyla kırarken, 8 dakikalık uzatmanın başında Inter frikik kazandı.

90+2'de Sensi'nin frikiği direkten dönerken seken topu çaprazdan Barella tamamladı ve takımına 1 puanı kazandıran golü attı.


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