İtalyan devi Inter, geçtiğimiz sezon 113 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer olan eski futbolcusu Romelu Lukaku'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Sky Sport'ta yer alan habere göre Inter, Romelu Lukaku'yu yeniden kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan ekibi, Chelsea'nin kiralık transfer için 10 milyon Euro talep etmesinin ardından 5 milyon Euro'luk teklifini 7 milyon Euro'ya çıkardı.

7 milyon Euro'luk teklife ekstradan bonusların da dahil edileceği belirtilirken Inter yetkilileri, transferi kısa süre içerisinde sonuçlandıracaklarına inanıyorlar.

Maaşını düşürmeye sıcak bakıyor

Daha önceki günlerde çıkan haberlere göre ise Belçikalı golcünün Inter'e geri dönmek için 12 milyon Euro'luk maaşını 7 milyon Euro seviyelerine düşürmeyi kabul ettiği iddiaları gündeme gelmişti.

Yıldız futbolcunun 2026 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Belçikalı futbolcu 44 maçta, 15 gol ve 2 asistlik performansa imza attı.



