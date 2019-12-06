İddaa programında İtalya Serie A’da haftanın açılış lider Inter, üst sıralarla puan farkını azaltmak isteyen Roma ile karşılaşırken her zaman olduğu gibi Tek Maç olarak oynanacak maçta Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

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Son olarak SPAL’i ağırlayan Inter, Lautaro Martinez’in ilk yarıda attığı gollerle kazanırken Juventus’un puan kaybı yaşaması sonrasında geçen haftayı zirvede kapattı. Şimdiye kadar sadece 5 puan kaybeden Inter, ilginçtir ki, bu kayıplarında hepsini sahasında yaptı.

Geçen haftayı Hellas Verona deplasmanında geçiren Roma, 3 puanı 3 golle almayı başardı. Deplasmanda ligin en az gol yiyen ekiplerinden biri olan Roma, rakibine 2015’ren beri deplasmanda kaybetmiyor.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• İki ekip arasındaki son 7 maçta da karşılıklı goller atıldı.

• Roma’nın ligdeki son 6 maçının 5’i 2,5 Gol Üstü bitti.

• Inter’in ligdeki son 9 maçı da 2,5 Gol Üstü bittİ

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibinin kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %43’ten fazlası Inter’in maçı kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise karşılıklı gol var/yok. Misli.com üyelerinin yaklaşık %16’sı maçta her iki takımın da gol atacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU OZAN GÜR NE DİYOR?

İnter, pas oyununda her geçen maçta daha becerili ve Martinez, Lukaku ikilisiyle gol yollarında etkin olmaya devam ediyor. Roma’nın sakat oyuncuları kadroya katıldıkça kazanma alışkanlığını edineceğini daha önceki yazılarımda belirtmiştim. Brescia, Başakşehir ve Verona maçlarında kolay galibiyetler aldılar. İnter’de Sanchez, Gagliardini ve Barella, sakat olan isimler. Roma’da Zappacosta ve Cristante’nin sakatlıkları devam ediyor. İnter, bu mücadeleden 4 gün sonra Barcelona ile devler liginde çok önemli bir mücadeleye çıkacak. Ellerine geçirdikleri liderlik avantajını bırakmak istemeyeceklerdir. İnter, oyunun yönünü belirleyecek olan taraf. Kontrollü oyun bekliyorum. Tercihim TGS 2,3 bahsi olacak.