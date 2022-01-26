İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Atalanta'nın 27 yaşındaki futbolcusu Robin Gosens'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan ekip, Newcastle United'ın da peşinden koştuğu Alman futbolcuyu, 25 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralayacak.

İtalyan basınında yer alan habere göre Atalanta'nın bonuslar dahil 25 milyon Euro'luk bir anlaşmayı kabul etmesinin ardından Robin Gosens'in yarın, Inter için sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Inter, Alman futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonu bulunan bir anlaşma çerçevesinde kiralık olarak kadrosuna katacak. İddialara göre Gosens, yıllık 2.5 milyon Euro ve ekstradan bonuslar kazanacağı bir sözleşmeye imza atacak.

Newcastle United da ilgileniyordu

Premier Lig ekibi Newcastle United da futbolcu ile ilgileniyordu. Ancak Newcastle'ın hem Atalanta'ya hem de futbolcuya daha yüksek bir teklif sunmasına rağmen, Gosens, tercihini İtalyan kulüpten yana kullandı.

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