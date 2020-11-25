Inter - Real Madrid | Real Madrid'in Inter maçına hazırlık süreci!
İspanyol devi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Inter’e konuk oluyor. Bu akşam saat 23.00’te Stadio Giuseppe Meazza’da oynanacak mücadelede Real Madrid, Inter karşısında Sergio Ramos, Karim Benzema, Federico Valverde ve Luka Jovic, isimlerinden yoksun sahaya çıkacak. Real Madrid’in eksiklerine rağmen kritik mücadeleye nasıl hazırlandığına hep birlikte göz atalım…
Inter - Real Madrid… UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Inter, Real Madrid’i evinde ayrılıyor. Bu akşam saat 23.00’te Stadio Giuseppe Meazza’da başlayacak mücadele öncesi Real Madrid’in önemli eksikleri bulunuyor.
Real Madrid’in İtalya yolculuğunda Sergio Ramos, Karim Benzema, Federico Valverde ve Luka Jovic yer almadı. Real Madrid’in Inter maçı hazırlıklarına göz atalım…