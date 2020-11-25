İtalya yolculuğu öncesinde çok önemli isimleri İspanya'da bırakan Real Madrid, Giuseppe Meazza'da Inter'e konuk olurken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Şampiyonlar Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynadığı ilk 3 maçtan sadece 2 puan çıkartabilen Inter'de Romelu Lukaku bir döndü, pir döndü! Madrid deplasmanında forma giyemeyen Belçikalı yıldız, milli ara sonrası Torino'ya 2 gol ve 2 asistlik 10/10'luk bir performansla patladı. Marcelo Brozovic ve Aleksandar Kolarov koronavirüs karantinasında oldukları için forma giyemeyecek. TD Antonio Conte'nin orta alanda Roberto Gagliardini ile başlaması, sol stoperde ise Alessandro Bastoni'yi tercih etmesi bekleniyor.

Real Madrid ise İtalya yolculuğu öncesi çok önemli isimleri İspanya'da bıraktı! Sergio Ramos, Karim Benzema, Federico Valverde sakat. Luka Jovic koronavirüs karantinasında. Son 2 PCR testi negatif sonuç veren Casemiro kafilede yer aldı. TD Zinedine Zidane, Brezilyalı ön liberoya ilk 11'de mutlaka şans verecektir. Stoper rotasyonu için Victor Chust, hücum çeşitliliği için de Hugo Duro gibi genç isimleri kadroda görüyoruz...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Inter'in bu sezon oynadığı 11 resmi maçın 9'unda "karşılıklı gol" izledik.

- Real Madrid'in son 7 resmi maçının tamamında "karşılıklı gol" oldu.

- İki takımın son 7 yılda oynadığı 4 maçın 3'ünü Real Madrid kazandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" oldu! %17'lik kesim mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor... %12'lik kesim ise "Inter kazanır" tercihini kuponlarına koymuş ve İtalyan ekibi 3 puana bir adım yakın görüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CENGİZ İZMİTLİ’NİN ANALİZİ

Romelu Lukaku'nun yokluğuna rağmen İspanya'daki maçta 2-0'dan 2-2'yi bulan Inter, yine de sahadan eli boş ayrılmak zorunda kalmıştı. Milli aradan 2 gol 2 asistle dönen Belçikalı yıldız oldukça iştahlı bir Torino maçı çıkardı! Aynı maçı koronavirüs karantinasında oldukları için kaçıran Marcelo Brozovic ve Aleksandar Kolarov'un durumları belirsiz... Real Madrid'de Sergio Ramos ve Federico Valverde sakat. Takımın oynadığı son lig maçında, Villarreal'a karşı dinlendirilen Karim Benzema'nın ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor. Casemiro şüpheli... Ramos şüphesiz Real Madrid'in hem kaptanı hem de ruhani lideri. Onun yokluğunda, defans kurgusunda ciddi açıklar vereceklerdir. Lukaku önderliğinde Inter en az 2 gol bulur.