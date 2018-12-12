Inter - PSV Eindhoven maç sonucu: 1-1

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son hafta mücadelesinde İtalyan ekibi Inter, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı konuk etti.

Son maçlar öncesi Barcelona'nın 13 puanla lider olduğu grupta Inter ile Tottenham 7'şer puanla ikinci sıra için yarış verirlerken PSV Eindhoven, 1 puanla son sırada yer alıyordu.

Inter için kritik mücadeleye iyi başlayan taraf PSV Eindhoven oldu. Konuk ekip Meksikalı yıldızı Hirving Lozano'nun 13. dakikadaki golüyle öne geçti: 0-1

İlk yarı da bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda etkinliğini arttıran Inter, aradığı golü 73. dakikada Mauro Icardi ile buldu: 1-1

Inter'in son dakikalardaki baskısına rağmen başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Inter puanını 8 yaparken Tottenham'ın da Barcelona ile berabere kalması sonucu ikili averajla üçüncü sırada kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkını elde etti.

PSV Eindhoven ise grubu 2 puanla sonuncu sırada tamamladı.