Inter - Parma maç sonucu: 2-2

İtalya Serie A'da 6. hafta mücadelesinde Inter, Parma'yı Giuseppe Mezza Stadı'nda ağırladı. Maçın ilk yarısı golsüz biten mücadelede ikinci yarıda 46. dakikada Gervinho konuk ekip Parma'yı 1-0 öne geçirdi. 62'de yine Gervinho sahneye çıktı ve Parma deplasmanda 2-0 öne geçti. Bu golden 2 dakika sonra 64'te Inter'de Brozovic farkı 1'e indiren golü kaydetti. Maçın son dakikasında ise Inter'in bir başka Hırvat orta sahası perisic sahneye çıktı ve 90'da attığı golle Inter'in en azından 1 puanı kurtarmasını sağladı.

Bu skorun ardından Inter 11, Parma ise 5 puana yükseldi.





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