İtalya Kupası’nda yarı final heyecanı Inter – Napoli maçıyla başlıyor. Bu heyecan dolu mücadeleye her zaman olduğu Misli.com’dan canlı bahis yapabileceksiniz. Üstelik tüm kayıplarınıza %3’e varan iade sadece Misli.com’da.

Ligde ezeli rakibi Milan’ı muhteşem bir geri dönüşle 4-2 mağlup eden Inter, Juventus’un yıllardır süren şampiyonluk ambargosunu kırmak için emin adımlarla yürüyor. Diğer taraftan İtalya Kupası’nda da yoluna devam eden Mavi Siyahlılar Cagliari ve Fiorentina’yı saf dışı bırakarak çeyrek finale yükseldi. Yarı final ilk maçında Napoli’yi konuk edecek Antonio Conte ve öğrencileri hafta sonunda ise deplasmanda Lazio ile oynayacak.

Gennaro Gattuso yönetiminde çıkış arayan Napoli ise bunu bir türlü başaramıyor. Son olarak evinde Lecce’ye 3-2 mağlup olan Mavi Beyazlılar Milan’dan bile kötü duruma düşerek haftayı 11. sırada tamamladı. Şampiyonlar Ligi bir yana Avrupa Ligi’ne doğrudan katılma şansını bile zora sokan Napoli bu nedenle kupaya büyük önem veriyor. Bu sezonu telafi etmek ve Avrupa Ligi’ne elemesiz katılmak adına Inter’i turnuva dışına itmek istiyorlar. Önceki turda Lazio gibi zorlu bir rakibi saf dışı bırakan konuk ekibin bunu başarıp başaramayacağını göreceğiz.

ANAHTAR İSTATİSTİKLER

- Inter’in evinde Napoli ile oynadığı son 4 maç 2.5 gol altı tamamlandı.

-Napoli’nin İtalya Kupası’ndaki son 4 maçı 2.5 gol altı tamamlandı.

-Inter bu sezon İtalya Ligi ve İtalya Kupası’nda çıktığı 25 maçta sadece 1 kez kaybetti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ INTER DİYOR

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynayabileceğiniz karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %58’i ev sahibi Inter’in kazanacağı görüşünde. %11 ile en çok oynanan ikinci tercihte ise Misli.com üyeleri maçta her iki takımın da gol atacağını öngürmüşler.

MİSLİ.COM İTALYA UZMANI OZAN GÜR’ÜN YORUMU

Milan karşısındaki müthiş geri dönüş, Lukaku’nun devam eden olumlu performansı, yeni transferlerin takıma kolay adapte olması, İnter için bu mücadele öncesi not edilmesi gereken motivasyon anlamındaki olumlu gelişmeler. Napoli’de İnter'in aksine sıkıntılı bir süreç mevcut. Gattuso ile gelişimin duracağını ve oyuncular, yönetim ve taraftar arasındaki sıkıntıların son bulamayacağını daha önce öngörmüştüm. Moral, motivasyon ve taktiksel farklılıkların üzerine Napoli’nin bu mücadeleye taraftarsız olarak çıkacak olması ayrı bir sıkıntı teşkil ediyor. İki ayaklı kupa randevusunda İnter tarafında bahis almak mantıklı bir tercih olacaktır.