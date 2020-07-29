Inter - Napoli maç sonucu: 2-0

İtalya Serie A'da 2. sırada bulunan ancak şampiyonluk şansı kalmayan Inter, Giuseppe Mezza'da Napoli'yi ağırladı. Maçın 11. dakikasında ev sahibi Danilo D'Ambrosio'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Napoli'nin oyun anlamında üstünlüğü bulunsa da Gennaro Gattuso'nun takımı bir türlü istediği golü bulamadı. 74. dakikada yıldız golcü Lautaro Martinez Inter adına skoru belirleyen golü attı. Bu sonucun ardından Milano ekibi 79 puana yükseldi. Napoli ise 59 puanda kaldı.

Napoli'de ayrıca Eljif Elmas 90 dakikada sahada kaldı.