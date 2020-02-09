Bu sene şampiyonluk mücadelesi veren Inter, müthiş bir sezon geçiriyor. Ligde tek yenilgisini aldığı Juventus’un 3 puan arkasında yer alan siyah mavililer 3 maçlık beraberlik serisini Udinese deplasmanında 2-0 kazanarak bitirdiler ve yeniden morallendiler. Ara transferde Victor Moses, Ashley Young ve Christian Eriksen’le kadrosunu takviye eden ekipte Handanovic, Gagliardini ve Valero sakatlıkları nedeniyle Bastoni ve Martinez de kart cezalarından ötürü forma giyemeyecekler.

Bu sezon da taraftarını hayal kırıklığına uğratarak erkenden şampiyonluk yarışında havlu atan Milan orta sıralardaki yerini korurken, geçen hafta Hakan Çalhanoğlu’nun golüyle Verona ile sahadan 1-1’lik neticeyle ayrıldılar. Piatek’i ara transferde Hertha Berlin’e satan Milano ekibi Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer, Asmir Begovic ve Alexis Saelemaekers’i kadrosuna dahil etti. Duarte ve Biglia sakatlıkları süren oyuncular.

İSTATİSTİKLERE GÖZ ATMAKTA FAYDA VAR…

• Inter 22 lig maçında 1 kez yenildi.

• Inter’in son 4 lig maçı 2-3 Gol aralığında sonuçlandı.

• Inter rakibine karşı son 3 maçta galibiyet elde etti.

• Milan’ın ligdeki son 6 deplasman maçının 5’inde Karşılıklı Gol olmadı.

MİSLİ.COM ÜYELERİNİN TERCİHİ NE?

İddaa bülteninde Tek Maç oynanabilen ve Misli.com’dan Canlı Bahis yapılabilecek karşılaşma öncesinde bu maçı kuponlarında tercihleyen Misli.com üyelerinin %66’sı ev sahibi Inter galibiyetini bekliyorlar.

MİSLİ.COM İTALYA YAZARI OZAN GÜR NE DİYOR?

Inter’in son yıllarda derbide avantajlı taraf olduğunu hatırlıyoruz. Sezonun ilk yarıdaki maçı da kolay kazanmışlardı. Fakat Milan, başta İbrahimoviç transferiyle oyun içinde önemli değişimler yaşadı. Geçtiğimiz haftayı boş geçiren İbrahimoviç'in oynama şansı oldukça yüksek. Inter’de Berni, Martinez ve Bastoni, cezalı. Inter, Martinez’in olmadığı maçlarda tek alternatif Lukaku’yla gole yakın. Milan, uzun zaman sonra derbiye öz güvenli çıkacak. Bu durumun Milan tarafında olumlu sonuçlar verebileceğini düşüyorum. Oyun kontrollü başlar ve ilk yarı dengede sonuçlanabilir. İtalya’da derbilerin bir çoğu orta skorlu sonuçlarla tamamlanıyor. Bu bizim için önemli bir kılavuz olacak. Öncelikli tercihim TGS 2,3 olacak. Alternatifim ilk yarı beraberliği.



