Inter - Milan maç sonucu: 1 - 2

Milan, Serie A'nın 4. haftasında ezeli rakibi Inter'i 2-1 yendi. 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic'in ilk yarıda attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılan Milan, puanını 12 yaptı ve zirvede yer aldı. Milan en son 1995-96 sezonunda ilk 4 maçında 4 galibiyet almıştı
Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kalırken Inter'in golünü Lukaku kaydetti. Bu sonuçla Inter, bu sezon ilk kez kaybetti
Maçtan dakikalar
11.dakikada Milan penaltı kazandı
GOL! 13.dakikada Milan, Zlatan Ibrahimovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Zlatan Ibrahimovic'in penaltı vuruşunu kaleci Handanovic çıkardı ancak seken topu İsveçli golcü tamamladı ve golü attı
GOL! 16.dakikada Milan, Zlatan Ibrahimovic'in golüyle 2-0 öne geçti
GOL! 29.dakikada Inter, Lukaku'nun golüyle farkı bire indirdi
Karşılaşmayı Milan 2-1 kazandı
Maçın ilk 11'leri
Inter: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov, Hakimi, Brozovic, Vidal, Perisic, Barella, Lautaro Martinez, Lukaku
Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Saelemaekers, Hakan Çalhanoğlu, Leao, Zlatan Ibrahimovic