Inter - Milan maç sonucu: 1 - 2

Milan, Serie A'nın 4. haftasında ezeli rakibi Inter'i 2-1 yendi. 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic'in ilk yarıda attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılan Milan, puanını 12 yaptı ve zirvede yer aldı. Milan en son 1995-96 sezonunda ilk 4 maçında 4 galibiyet almıştı

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kalırken Inter'in golünü Lukaku kaydetti. Bu sonuçla Inter, bu sezon ilk kez kaybetti

SERIE A GÜNCEL PUAN DURUMU





Maçtan dakikalar

11.dakikada Milan penaltı kazandı

GOL! 13.dakikada Milan, Zlatan Ibrahimovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Zlatan Ibrahimovic'in penaltı vuruşunu kaleci Handanovic çıkardı ancak seken topu İsveçli golcü tamamladı ve golü attı

GOL! 16.dakikada Milan, Zlatan Ibrahimovic'in golüyle 2-0 öne geçti

GOL! 29.dakikada Inter, Lukaku'nun golüyle farkı bire indirdi

Karşılaşmayı Milan 2-1 kazandı





Maçın ilk 11'leri

Inter: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov, Hakimi, Brozovic, Vidal, Perisic, Barella, Lautaro Martinez, Lukaku

Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Saelemaekers, Hakan Çalhanoğlu, Leao, Zlatan Ibrahimovic