İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter'in Chelsea'ye giden Romelu Lukaku yerine Edin Dzeko'yu kadrossuna katmayı planladığı iddia edildi.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre lacivert beyazlılar, forvete Dzeko'yu almayı düşünüyor. Haberde iki tarafın anlaşma sağladığı ve 35 yaşındaki Boşnak futbolcuya yıllık 5,5 milyon euro karşılığında 2023'e kadar geçerli sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin de gündemindeydi

Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla oynadığı toplam 38 maçta 13 gol 5 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcu, bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.