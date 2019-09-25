İtalya Serie A’da hafta içi mesaisi yoğun şekilde devam ederken Giuseppe Meazza Stadyumu’nda Inter, Lazio’yu devirerek yeniden zirveye çıkmanın hesaplarını yaptığı maçta Canlı Bahis heyecanını her zaman olduğu gibi yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Hafta sonunda derbide Milan karşısında Brozovic ve Lukaku’nun golleriyle kazanarak, 4’te 4 yapan Inter müthiş durumda. Ezeli rakibine fazla pozisyon üretme şansı vermeyen Inter’de bu maça kadar sadece 1 gol yedi ve ligin en az gol yiyen ekibi.

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Ligde iki maçta bir puan çıkarıp, Avrupa Ligi’nde Cluj deplasmanında kaybeden Lazio bu maçların hırsını tam anlamıyla evindeki Parma maçında çıkardı. Rakibi karşısında çok üstün bir oyun ortaya koyan ev sahibinde Immobile ve Marusic ağları havalandıran isimler oldular.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• İki ekip arasındaki son 12 maçın sadece 2’sinde ev sahipleri kazanabildi.

• İki ekip arasında son 11 maçta toplam 12 kırmızı kart çıktı.

• Lazio’nun bu sezon oynadığı 5 resmi maç da Toplam 2-3 Gol aralığında bitti.

Inter-Lazio maçının oranlarını görmek için aşağıdaki görsele tıklayın

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibi Inter’in 3 puanı alması yönünde. Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %55ten fazlası ev sahibini şanslı görüyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercihler ise her iki takımın da gol bulması ve maçın 2,5 Gol Üstüne taşınması yönünde.



