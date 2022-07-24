18 yaşında geldiği Konyaspor ’da çalıştığı her hocanın vazgeçilmezi olan Amir Hadziahmetovic, dünya devlerinin de ilgisini çekmeye başladı. Takımının BATE Borisov’u 3-0 yendiği maça da performansıyla damga vuran Bosnalı yıldız için İtalyan ekibi İnter Milan’ın devrede olduğu ifade ediliyor. Konyaspor’a henüz ulaşmış bir teklif yok. Ancak İnter’in Amir’le ilgili detaylı bir çalışma içerisinde olduğu ve önümüzdeki günlerde yetkililerin transfer görüşmeleri yapmak adına Konyaspor’un kapısını çalacağı öğrenildi. Bosna Hersek Milli Takımı’nda Pjanic’in orta sahadaki partneri olan Amir’in son iki sezonda Konyaspor’la sergilediği performans göz kamaştırıcıydı. Başarılı oyuncunun adı Galatasaray ’la ciddi şekilde anılmıştı.

Hedef 7 milyon Euro

Konyaspor’da sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan Amir Hadziahmetovic’i sezon biter bitmez Udinese de takıma kazandırmak istemişti. Yeşil-Beyazlılar’ın Amir’i kolay bırakmaya niyeti yok. Yönetim yıldızı iyice parlayan orta saha oyuncusu için en az 7 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. Amir’in de Avrupa seçeneklerini değerlendirmek istediği belirtiliyor.