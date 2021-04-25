Inter - Hellas Verona maç sonucu: 1-0

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 33. haftasında lider Inter, konuk ettiği Hellas Verona’yı 1-0 yendi.

Milano’daki Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan müsabakada şampiyonluğun favorisi Inter ile ligin orta sıralarındaki Hellas Verona kozlarını paylaştı.

İki takımın da karşılıklı pozisyonlar yakaladığı ilk yarı, golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda baskısını artıran Inter, aradığı golü 76. dakikada Matteo Darmian ile buldu: 1-0.

Maçta başka gol olmayınca Inter, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı ve ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluk için önemli bir avantaj elde etti.

Puanını 79’a yükselten Inter, bu haftaki maçını henüz oynamamış olan Milan ve Juventus ile puan farkını 13’e çıkardı.

Hellas Verona ise 41 puanla 10. sırada kaldı.

ROMA (AA)