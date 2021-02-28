Inter, Genoa karşısında zorlanmadı

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 24. haftasında lider Inter, konuk ettiği Genoa’yı 3-0 yendi. Ligin şampiyonluk favorilerinden Inter, Milano’daki Giuseppe Meazza Stadı’nda ligin orta sıralarındaki Genoa’yı ağırladı.

Maça hızlı başlayan taraf olan Inter, henüz 1. dakikada Belçikalı Romelu Lukaku ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra iki takım da karşılıklı tehlikeli ataklar geliştirse de devreye ev sahibi takımın üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarının 69. dakikasında Inter, Matteo Darmain ile farkı 2’ye çıkardı: 2-0. Maçın 77. dakikasında da Alexis Sanchez, mavi-siyahlılar adına farkı 3’e yükselterek, maçın skorunu tayin etti: 3-0.

Böylece 3 puanı 3 golle alan Inter, galibiyet serisini 5 maça çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Puanını 56’ya yükselten mavi-siyahlılar, maç eksiği bulunan en yakın takipçisi Milan ile arasındaki puan farkını 7’ye, 3. sıradaki Juventus ile puan farkını ise 10’e çıkardı. Inter ayrıca son 8 maçtır da yenilgi yüzü görmedi. Genoa ise 26 puanla 13. sırada yer bulurken, bu sezonki 10. yenilgisini Inter karşısında aldı.