Inter, Conte ile şampiyonluğa koşuyor

Lig lideri Inter, 28. hafta mücadelesinde Sassuolo’yu Milano’daki Giuseppe Meazza Stadı’nda ağırladı. Mücadeleye hızlı giriş yapan ev sahibi takım, Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku’nın 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının 67. dakikasında Arjantinli Lautaro Martinez, Inter adına skoru 2-0’a taşıdı. Konuk Sassuolo’da Hamed Traore 85. dakikada farkı 1’e indirdi: 2-1. Mücadelede başka gol olmayınca Inter, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Milan ile 11, Juventus ile 12 puan fark

Inter, bu maçı da kazanarak ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkardı. 71 puanla zirvede yer alan mavi-siyahlı takım, en yakın rakibi Milan ile puan farkını 11’e yükseltti ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj elde etti.

SERIE A PUAN DURUMU