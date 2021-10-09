Inter CEO'sundan Haaland itirafı
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in CEO'su Giuseppe Marotta, Haaland itirafında bulundu. Marotta, Dortmund formasıyla Avrupa futboluna damga vuran Erling Haaland'ı zamanında çok uygun bir bonservis ile transfer edebilme fırsatını kaçırdığını dile getirdi.
Şu anda Inter'de CEO'luk görevini yapmakta olan Giuseppe Marotta, Haaland pişmanlığını açıkladı. Marotta Juventus'ta görev yaparken Erling Haaland'ı 2 milyon Euro karşılığında transfer edebilme fırsatını elinden kaçırdığını dile getirdi.
En büyük pişmanlıklarından biri olduğuna değinen Marotta, Haaland'ı Molde'de oynadığı dönemde 2 milyon Euro'ya Juventus'a transfer etme fırsatını kaçırdığını ve şu anda Haaland için Serie A defterinin kapandığını, İtalya'da Haaland için o paraları verebilecek bir takımın olmadığını da sözlerine ekledi.