Şu anda Inter'de CEO'luk görevini yapmakta olan Giuseppe Marotta, Haaland pişmanlığını açıkladı. Marotta Juventus'ta görev yaparken Erling Haaland'ı 2 milyon Euro karşılığında transfer edebilme fırsatını elinden kaçırdığını dile getirdi.

En büyük pişmanlıklarından biri olduğuna değinen Marotta, Haaland'ı Molde'de oynadığı dönemde 2 milyon Euro'ya Juventus'a transfer etme fırsatını kaçırdığını ve şu anda Haaland için Serie A defterinin kapandığını, İtalya'da Haaland için o paraları verebilecek bir takımın olmadığını da sözlerine ekledi.





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