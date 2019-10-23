Inter - Borussia Dortmund maç sonucu: 2-0

Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'nda Inter, Borussia Dortmund'u konuk etti.

Maçın 22. dakikasında De Vrij'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Lautaro Martinez topu ağlara gönderdi ve Inter 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

82'de genç yıldız Lautaro Martinez penaltıdan yararlanamazken, 86'da Candreva maçın skorunu belirleyen golü attı; 2-0.

Bu skorun ardından Inter, 4 puana ulaştı ve Dortmun'la olan puan farkını eşitledi. Grup lideri ise Slavia Prag'ı 2-1 yenen ve 7 puana ulaşan

Barcelona.

Inter - Borussia Dortmund ilk 11'ler

Inter: Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah, Lukaku, Lautaro Martinez

Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Delaney, Witsel, Brandt, Hazard, Weigl, Sancho