La Liga'da Real Madrid'le zirve yarışı yapan ancak Devler Ligi'nde Bayern'e kaybeden Barcelona, sezonun formsuz ekiplerinden Inter'le kozlarını Giuseppe Meazza'da paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

İtalya Serie A'da ilk 8 haftayı 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 9. sırada geçen Inter, Şampiyonlar Ligi'nde ise iç sahada Bayern'e 2-0 kaybettikten sonra Çekya'da Viktoria Plzen'i 2-0 yenmeyi başarmıştı. Milano temsilcisinde Romelu Lukaku ve Marcelo Brozovic sakat. TD Simone Inzaghi, geçtiğimiz hafta sonu ligde oynadıkları Roma maçında sakatlanan Lautaro Martinez ile aynı maçta hiç süre almayan Roberto Gagliardini'nin durumlarının belirsiz olduğunu söyledi. İspanyol kaynaklar milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nu muhtemel ilk 11'de gösterirken; Şampiyonlar Ligi'nin resmi sitesi Kristjan Asllani ve Nicolo Barella'nın yanında Henrikh Mkhitaryan'ı tercih etmiş. Martinez yetişmezse Çalhanoğlu'nu Edin Dzeko'ya hücumda destek verirken görebiliriz. Orta alandan ziyade gole daha yakın konumlanabilir...

İspanya La Liga'nın ilk 7 haftasını 19 puanla geçen ve Real Madrid'le zirveyi paylaşan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Viktoria Plzen'i yenmişti ancak Bayern Münih'e diş geçiremeyip 2 maçta 3 puan toplayabildi. Bayern'den Barça'ya 45 milyon euroya transfer olan Robert Lewandowski, Almanya Bundesliga sonrası La Liga'da da gollerine devam ediyor; 7 lig maçında 11 gol katkısı (9 gol - 2 asist) yaptı. Inter'e karşı Lewandowski'ye kanatlardan Raphinha ve Ousmane Dembele destek verecek. TD Xavi, orta alanda büyük ihtimalle "Gavi, Busquets & Pedri" tercih edecek. Frenkie de Jong sakat. Jules Kounde, Ronald Araujo, Hector Bellerin ve Memphis Depay deplasman kafilesinde olmayan diğer isimler...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Inter son 6 resmi maçının 4'ünü kaybetti. (2 galibiyet)

- Barcelona son 7 resmi maçının 6'sını kazandı. (1 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Barcelona kazanır" oldu! %43'lük kesim zorlu maçta Katalan devinin İtalya'dan 3 puanla İspanya'ya döneceğini düşünüyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.