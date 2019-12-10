İddaa programında Şampiyonlar Ligi’nde Inter, üst turu çıkmayı garantileyen Barcelona ile karşılaşırken bu heyecanı her zaman olduğu gibi Misli.com’da yaşayacaksınız.

Gruptaki son maçında Slavia Prag deplasmanında 3 golle kazanan Inter, grupta ikinciliğe yükselirken Barcelona’yı konuk edeceği maçta kazanırsa üst tura yükselecek. Öyle ki Dortmund son maçını kazansa bile ikili averajda İtalyan temsilcisi rakibine üstün. Ev sahibinde Barella, Sensi ve Asamoah yok. Candreva’nın da durumu şüpheli.

Gruptaki son maçında evinde Dortmund’u deviren Barcelona, gruptan çıkmayı garantiledi. Hafta sonunda ise evlerinde Mallorca’yı 5 golle geçerek zirvede yer almaya devam ettiler. Konuk ekipte Jordi Alba, Semedo, Arturo Melo yok. Ayrıca Pique, Sergi Roberto ve Messi dinlendiriliyor.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT

• İki ekip arasında İtalya’da oynanan 6 maçın 4’ü berabere bitti.

• Inter’in gruptaki 5 maçının 4’ü karşılıklı gol var bitti.

• Barcelona, Devler Ligi gruplarında 19 maçtır kaybetmiyor.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih %33 oynanma oranıyla Barcelona’nın 2 ve üzeri farkla kaybetmeyeceği yönünde (Handikap 0-2).

• Bu maçı kuponlarında bulunduran Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği bir diğer bahis oyunu iste ev sahibi Inter’in maçı kazanacağı yönünde.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CENGİZ İZMİTLİ’NİN YORUMU

Barcelona'da Messi ve Pique deplasman kafilesinde yer almadı. Dembele, Alba ve Semedo ise sakat. Katalan devinin grup liderliği garanti, kendilerini sıkmak için bir nedenleri yok... Inter ise Dortmund'un iç sahada Slavia Prag'ı konuk edeceği bu son fikstürde hata yapmamalı. "Lukaku & Lautaro Martinez" ikilisinin, olası "Wague, Araujo, Umtiti, Firpo" savunma hattını en az 2 kere geçmesi çok olası. Maç sonucu tercihiyle gol bahislerini kombine edip oran yükseltmek ideal.