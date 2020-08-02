Lige şampiyonluk favorilerinden biri olarak başlayan ancak pandemiden önce yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden uzaklaşan Inter ise son haftalarda ikincilik mücadelesi verdiği Atalanta ile karşılaştı.

Lacivert-siyahlı iki ekibin mücadelesini, konuk Inter, 1. dakikada Danilo D’Ambrosio ve 20. dakikada Ashley Young’ın golleriyle 2-0 kazanmasını bildi.

Bu sonuçla Inter, ligi 82 puanla Juventus’un arkasından 2. sırada bitirdi. Bu sezon da ligin flaş ekiplerinden biri olan Atalanta ise 17 maç aradan sonra mağlup olarak ligi yenilgiyle tamamladı. Atalanta, puan tablosunda 78 puanla 3. sırada yer aldı.

Ligde bir ara şampiyonluk için aday olan Lazio ise Napoli’ye 3-1 kaybederek ligi 78 puanla 4. basamakta tamamladı. Napoli ise 62 puanla 7. sırada yer buldu.