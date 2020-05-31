İtalya Serie A ekiplerinden Inter, tamamlanması beklenen 2019-20 sezonunun sonuna kadar Alexis Sanchez ile yola devam etmek istiyor.

Devre arasında Manchester United'dan kadroya katılan Şilili oyuncunun kiralık sözleşmesi, 30 Haziran'da sona eriyordu. Inter ile çıktığı 15 maçta sadece 1 gol atıp beklentilerin altında kalmasına rağmen İtalyan ekibinin oyuncuyu tutmak istediği ortaya çıktı.

Forza Italian Football'a açıklamalarda bulunan Inter'in sportif direktörü Piero Ausilio, "Alexis Sanchez dahil herkesi kadroda tutmak istiyoruz. Önümüzdeki aylarda ona güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Alexis Sanchez'in oldukça yüksek haftalık ücretine rağmen Inter, Şilili oyuncudan bu sezonluk vazgeçmeyi düşünmüyor.



