Ajax’ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kamerunlu kalecisi Andre Onana’nın talipleri artıyor. Artık 37 yaşına gelen Sloven yıldız Samir Handanovic ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Inter, sezon sonunda kaleyi teslim edeceği ismi Hollanda’da buldu. İngiltere Premier Lig ekiplerinin de yakından ilgilendiği başarılı eldiven için bonservis ödenmeyecek bu transferi Inter için cazip kılan en önemli faktör. Onana’nın sözleşme yenilemeden önce gelecek teklifleri değerlendirdikten sonra karar vereceği öğrenildi.