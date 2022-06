Monster Notebook ve Intel iş birliği ile düzenlenen Intel Monsters Reloaded 2022 Espor Turnuvası başladı. Oyunculara yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları sunan Monster Notebook, Intel partnerliği ile bu yıl üçüncüsünü düzenlediği espor turnuvasında oyun tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Türkiye'de CS: GO, FORTNITE ve PUBG oyunlarıyla yarışacak olan oyuncular; Almanya ve Körfez Arap Ülkeleri'nde ise CS: GO oyunuyla turnuvaya katılım gösterecek. Haziranda başlayan turnuva kasım ayında Türkiye'de gerçekleşecek olan CS: GO finaliyle sona erecek.

Oyun dünyasının yakından tanıdığı ünlü yayıncıların ve influencerların konuk olacağı Intel Monsters Reloaded 2022'de ödül havuzunun 565 bin TL olacağı duyuruldu. Turnuva hakkında detaylı bilgi almak ve katılım koşullarını öğrenmek için monsternotebook.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Oyun bilgisayarı kategorisindeki ürünleriyle en çok tercih edilen bilgisayar markası olan Monster Notebook, geçen yıl düzenlediği Intel Monsters Reloaded espor etkinliğinin finallerini stüdyo ortamında oyun dünyasının sevilen isimleriyle birlikte 97 saat süren 40 Twitch ve YouTube yayını gerçekleştirerek 150 binden fazla espor ve oyun hayranını ağırlamıştı. Sosyal medya platformlarından yüzlerce paylaşım ve 4.2 milyon görüntülenme elde eden Intel Monsters Reloaded 2021, 300 bin TL'lik ödül havuzuyla katılımcılar tarafından büyük ilgi görmüştü.