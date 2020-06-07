Intel ESL Türkiye Clash Royale Şampiyonasında lig sona erdi
Intel ESL Türkiye Clash Royale Şampiyonası lig aşaması sona erdi. Haftaya playoff ve Final karşılaşmaları düzenlenecek. Lig aşamasında oldukça kıyasıya mücadeleler verildi. Kazananlar ise finale çıkmaya hak kazandı. İşte o isimler...
Intel ESL Türkiye Clash Royale Şampiyonası lig aşaması sona erdi. Haftaya playoff ve Final karşılaşmaları düzenlenecek. Lig aşamasında oldukça kıyasıya mücadeleler verildi.
Monster, Teknosa, Hepsi Gamer, Mercedes ve Intel sponsorluğunda düzenlenen Intel ESL Türkiye Clash Royale Şampiyonası lig aşamaları bugün bitti. Kıyasıya mücadeleler verildi. Kazananlar ise finale çıkmaya hak kazandı.
Lig maçları ve sonuçları ise şu şekilde:
Eagleeye(3) VS (0)GençAslan:)
FurkanArabacı(3) VS (1)Hydra
Black_Knight(3) VS (0) Fist_Tunahan
Efemgg(1) VS (3)Eternity
Maç sonuçları ESL Türkiye resmi Twitter hesabı üzerinden açıklandı.