İnsülin direnci, kandaki şekeri kontrol etmek için salgılanan insülinin görevini yerine getirememesine sebep olan bir hastalıktır. Bu durumdaki insanlar çok az yemek yese bile zayıflayamaz hatta daha fazla kilo alırlar. Bu sebeple insülin direnci bulunanlara bunu kırabilmeleri için bazı diyet listeleri önerilmektedir.

İnsülin Direnci Ne Demek?

İnsülin direnci, insülinin çalışma mekanizmasındaki bazı fonksiyonel bozukluklardan dolayı oluşmaktadır. İnsülin, pankreastan salgılanan bir hormondur ve vücuttaki görevi de şeker metabolizmasını düzenlemektir. Bu hormonun aktive olabilmesi için reseptör adı verilen yapıya bağlanması gerekmektedir. İnsülinin reseptöre bağlanamaması durumunda da insülin direnci adı verilen durum ortaya çıkmaktadır.

Sağlıklı bir vücutta, şeker ortalama bir ünite insülin ile kontrol edilmektedir. İnsülin direnci olan kişilerde bu değer 2 ya da 3 ünite insüline yükselmektedir. Bu durumda da vücutta gereğinden fazla üretilen insülin depo edilmek durumunda kalmaktadır. Bu depolama ise kişide; karaciğer yağlanması, kalp ve damar hastalıkları ve kilo alımına sebep olmaktadır.

İnsülin Direnci ve Sağlıklı Beslenme

İnsülin direncinde tedavi yapılırken öncelikle hastanın yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları değiştirilmektedir. Bu kapsamda hastanın insülin diyetlerine yönelmesi önerilmektedir. İnsülin diyetleri, diğer kısa dönem programlarından oldukça farklıdır.

Bu diyetlerde hastanın yavaş yavaş kilo vermesi hedeflenmektedir. Buna göre aylık verilen kilonun, vücut ağırlığının %5’i kadar olması gerekmektedir. Bu da haftalık yarım kilogram gibi bir değere ulaşmaktadır. İnsülin direnci diyetlerinin sürdürülebilir olmasına dikkat edilmektedir. Bu sebeple diyet listelerine tüm besinlerden dengeli bir şekilde ilave yapılmaktadır. Tavsiye edilen insülin direnci diyetlerinde sık aralıklarla beslenme ön plana çıkarılmaktadır. Bu sebeple listelerde en az 4 öğüne yer verilmektedir.

İnsülin Direnci Diyeti Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İnsülin direnci diyeti, egzersizlerle desteklendiğinde daha iyi bir sonuç vermektedir. Diyet boyunca kişinin günlük kalori alımı hesaplanmakta ve aylık ortalama 500 kcal azaltılarak devam edilmektedir. Günlük kalori alımının neredeyse yarısını karbonhidrat besin grubu oluşturmaktadır. Protein grubu günlük ihtiyacın %25’ini, yağ grubu ise diğer %25’ini karşılamaktadır.

İnsülin direnci diyeti kısa egzersiz programları ile düzenli bir şekilde desteklenmelidir. Bu egzersizlere günlük olarak ve 10- 15 dakikalık hafif tempolu yürüyüşler ile başlanabilmektedir. Diyet süresince işlenmiş besinlerden mutlaka uzak durulmalı ancak meyve tüketimine devam edilmelidir.

İnsülin Direnci Olanlar ve Kırmak İçin Diyet Listesi

İnsülin direncini kırmak isteyenlerin öğün aralıklarını kısa tutması gerekmektedir. Bu sebeple örnek bir diyet listesinde; kahvaltı, kuşluk, öğlen, ikindi, akşam ve gece öğünlerine yer verilmektedir. Buna göre insülin direnci olanların uygulayabileceği örnek programın ana öğünleri aşağıda yer almaktadır.

Kahvaltı: 1 adet haşlanmış yumurta, 1 küçük dilim beyaz peynir, domates, salatalık, yarım dilim tam buğday ekmeği, 5 adet zeytin.

Öğlen: 100 gram haşlanmış tavuk eti, salata, 1 bardak ayran ve 1 dilim tam buğday ekmeği.

Akşam: 1 tabak sebze ya da bakliyat yemeği, salata, 1 kase yoğurt ve yarım dilim tam buğday ekmeği.

İnsülin Direnci Ara Öğün Tavsiyeleri

İnsülin direnci diyetinde; kuşluk, ikindi ve akşam olmak üzere üç ara öğüne yer verilmektedir. Bu ara öğünler için kişinin damak zevkine uygun olarak seçebileceği farklı alternatifler bulunmaktadır. Bu ara öğün alternatifleri aşağıda listelenmiştir.

- Bir kase yoğurt ve yanında mevsim meyvesi

- 1 dilim beyaz peynir ile 2 adet galeta

- 1 bardak süt

- Esmer ekmek ile yapılmış yağsız tost

- 1 bardak ayran

İnsülin Direnci Nasıl Kırılır?

İnsülin direnci, vücut fonksiyonlarını bozarak hem iç organlara zarar vermekte hem de hastanın kilo almasına sebep olmaktadır. Ancak belli başlı kurallara dikkat ederek, insülin direncini kırmak mümkündür. Bu kurallardan bazıları beslenme diyeti uygularken ana öğünleri atlamamak ve meyve tüketimini sınırlandırmaktır.

Ana öğünlerin atlanması vücudun kıtlık psikolojisine girerek, şeker depolamasına neden olmaktadır. Meyveler bağışıklığı güçlendirse de içerisinde früktoz miktarı yükseldikçe kilo alımını tetiklemektedir. Bu sebeple insülin direncini kırmak isteyenlerin meyve tüketimini oldukça sınırlı miktarda yapması gerekmektedir.

Aktif bir yaşam biçimi, proteinin yeterli tüketimi ve şekerden uzak durulması da insülin direncini kırmaya yardımcı olmaktadır. Hareket etmek vücudun insüline olan duyarlılığına doğrudan etki etmekte, protein ise vücut dengesini sağlamaktadır.



