Instagram kanadından yapılan açıklamaya göre; Instagram Direct çok yakında Web sürümü ile hizmet vermeye başlayacak.

Bu sayede Instagram’daki mesajlarınızı PC’den yönetebileceksiniz.

Özellikle iş hesaplarını yönetenlerin hayatını kolaylaştıracak olan bu özelliğin önümüzdeki günlerde herkesin beğenisine sunulması bekleniyor. Oldukça sade bir arayüze sahip olacak olan web sürümünün biraz geç geldiğini söyleyebiliriz.

Sosyal medya platformları daha çok kullanıcının olduğu mobil platformlara daha fazla ağırlık veriyor. Bu yüzden ilk yenilikler mobile sunuluyor. Ancak sosyal medya hesaplarını yöneten onbinlerce kişi var. Bu yüzden PC genellikle hayat kolaylaştırıyor. Özellikle müşterilere mesaj göndermek için PC daha rahat bir çözüm.

Umarız ilerleyen dönemlerde sosyal medya platformları hem mobil hem de PC için yeniliklerini eş zamanlı olarak sunmaya başlar. Aksi durumda Instagram’ın mesajlar özelliğinin web’e gelmesi için 6-7 yıl gibi bir süre diğer yenilikler için de bekleriz.

Sizce sosyal medya platformları için Windows ve macOS uygulamaları geliştirilmeli mi? Facebook, Messenger ile Windows ve macOS’e önümüzdeki günlerde merhaba diyecek. Twitter geçtiğimiz aylarda macOS için uygulama geliştirmişti. Sizce de Instagram’ın artık masaüstü uygulamasının çıkma vakti gelmedi mi?