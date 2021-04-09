Instagram ve Facebook çöktü mü? Instagram ve Facebook neden girilmiyor?

Dünya genelinde milyonlarca insanın kullandığı Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor. 9 Nisan gecesi Facebeook Instagram erişim problemi yaşanıyor. Birçok kullanıcı google üzerinden Facebook ve Instagram erişim sorunu hakkında araştırma yapıyor. Erişim sorunun tüm Dünya genelinde yaşandığı belirtiliyor. Şu anda Instagram uygulamasına giriş yapanlar “ Akış Yenilenemedi ” uyarısı ile karşı karşıya kalıyorlar. Bunun yanı sıra mesaj gönderme, hikayeleri görüntüleme ve fotoğraf yükleme gibi temel işlemler bile şu anda yapılamıyor.

Instagram Facebook çöktü mü, ne zaman düzelecek?

Instagram ve Facebook'a giren kullanıcılar akış yenileme, kullanıcı hikayelerini güncelleme gibi konularda sorun yaşandığını görüyor. Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen dakikalarda Facebook ve Instagram'ın normale dönmesi bekleniyor.

İnstagram akış yenilenemedi hatası neden olur?

İnstagram Akış Yenilemedi hatası genellikle internet bağlantınız ile ilgili bir problemden kaynaklanan sorundur. Facebook'un alt yapı çalışmalarından dolayı ara sıra İnstagram Akış Yenilemedi hatası ile karşılaşabilirsiniz. Son zamanlarda görülen çökme olayları. İnstagram'a erişim sorunu olduğunda da İnstagram Akış Yenilemedi hatasını görübilirsiniz.

Akış Yenilenemedi hatası çözümü var mı?

Telefonunuzun ayarlar kısmına gelip, tarayıcı sekmesine girin ( Iphone ‘da “Safari” ),ardından orada yer alan “Tarama ve Tarayıcı verilerini & geçmişi Sil (ve benzeri.)” kısma basıp tarayıcımızın verilerini ve çerezlerini sıfırlıyoruz.

Ardından, Internet bağlantımızı kontrol ediyoruz eğer çalışır durumda ise Instagram ‘a tekrar bağlanmayı test ediyoruz. Olmaz ise DNS ayarlarımızı değiştiriyoruz, şu şekilde ( 8.8.8.8 – 8.8.4.4 ). Instagram ‘ı tamamen kapatıp (arka planda çalışmayacak şekilde) tekrar açıyoruz. Sorunumuz %99 düzelmiş olacaktır.

Ayrıca eğer, Wi-Fi bağlantınız varken Akış Yenilenemedi hatası alıyorsanız, 4G ‘ye geçince almıyorsanız, yukarıda anlattığımız yöntemler kesinlikle işe yarayacaktır.



