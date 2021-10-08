Milyonlarca vatandaş sosyal medyada zaman geçiriyor. Bunların en büyük sosyal ağlarından olan Instagram ve Facebook yaşanan teknik nedenlerden dolayı sıklıkla arıza veriyor. Milyonlarca sosyal medya kullanıcı Instagram ve Facebook sayfasına fotoğrafın yükleyemiyor, Facebook ve Instagram’da takip ettikleri kullanıcıların hesaplarını görüntüleyemiyor. Geçtiğimiz günlerde teknik bir hata nedeniyle ulaşılamayan sosyal medya platformu Facebook ve Instagram’a şu an yeniden ulaşılamıyor. Milyonlarca kullanıcı Facebook ve Instagram’a giremediği için kendisini mağdur hissediyor. Konuyla alakalı Facebook ve Instagram’dan bir açıklama gelmedi. Facebook ve Instagram uygulamasının neden devre dışı kaldığı bilinmiyor.

Facebook'tan erişim sorunuyla ilgili açıklama

Şirket, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bazılarının uygulama ve hizmetlerimize erişim sorunu yaşadığının farkındayız. Her şeyi bir an önce normale çevirmek için çalışıyoruz ve meydana gelen zorluktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.

Facebook, Whatsapp ve Instagram'a 4 Ekim'de dünya genelinde yaklaşık 6 saat boyunca erişim sorunu yaşanmış, şirket sorunun hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığını bildirmişti.