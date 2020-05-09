Instagram için 5 yeni özellik!

Profil sayfasına Insights butonunun yerleştirildiği ekran görüntüleri aracılığıyla ortaya çıktı. Bunun yanı sıra Instagram’ın WhatsApp ile benzer şekilde mesajları iletmenizi sağlayan bir özellik üzerine çalıştığını sizlere duyurmuştuk.

İletileri yönlendirebileceğiniz kişi sayısına sınır koyulacak. Bu sayede sahte haberlerin yayılmasının önüne geçmenin kolaylaşacağı dile getiriliyor. Bir örnek ile açıklamak gerekirse: size asılsız bir haber Instagram DM üzerinden geldiğinde bunu sadece belirli sayıda kişiye gönderebileceksiniz.

Instagram kullanıcıların mesajları silmesine izin veriyor, ancak mesajınız görüldüyse veya yönlendirildiyse bu konuda sizi bilgilendirecek bir özellik üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Daha önce görüntülenmişse bir mesajı silmenin anlamı kalmadığı için bu mantıklı.

Canlı yayın öncesinde oluşturacağınız başlık sayesinde takipçileriniz neler konuşacağınız hakkında bilgi sahibi olabilecek. Bunun yanı sıra uygulamanın üst kısmında yer alan Hikayeler bölümünde sayfalandırılmış bir yapı üzerinde çalışılıyor.

Ek olarak Instagram’ın kısa bir süre sonra Messenger Rooms entegrasyonu ile karşımıza çıkabileceğine dair kanıtlar var. Facebook’un Zoom’a rakip olarak geliştirdiği Messenger Rooms aynı anda 50 kişinin katılabildiği oturumlarla izin veriyor.

Kaynak: ShiftDelete