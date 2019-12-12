Instagram Hikayeler’e yeni bir özellik eklendi: 'Kartlar'

Instagram Hikayeler bölümüne ‘Kartlar’ adı verilen yeni bir özellik eklendi. Geliştirilen yeni özellik kullanıcılara, sevdiklerine sürprizler yapma imkanı sunuyor.

İnstagram Hikayeler, platforma dahil olduğundan beri sürekli güncelleniyor, düzeltiliyor ya da yeni özellikler bu bölüme eklenmeye devam ediyor. Kısa zaman önce büyük bir değişim geçiren Hikayeler bölümü Instagram kullanıcılarının büyük ilgi duyduğu bir bölüm olunca, Instagram da burada sürekli iyileştirmelerde ve değişimlerde bulunuyor.

Hikayeler bölümüne eklenen yeni özellikle, kullanıcıların başka bir kullanıcıyla olan geçmişlerini hikaye haline getirmelerine olanak sağlıyor.

Yeni özellik, Hikayeler bölümünün altında bulunan ‘Oluştur’ alt menüsüne eklenmiş durumda.

‘Kartlar’ olarak isimlendirilmiş bu özellikle birlikte kullanıcılara dört farklı seçenek sunuluyor. Bu seçenekler sırasıyla; doğum günü, teşekkürler, mutlu yıldönümleri ve isimsiz. Sonuncu kart, herhangi bir nedeni olmasa da bu özelliği kullanabilmenizi sağlıyor.

KULLANIMA SUNULDU

Instagram Hikayeler’e eklenen yeni özellik, başka bir kullanıcıyla birlikte yaptığınız paylaşımları hikaye haline getirmenize yardımcı oluyor. Kart seçeneklerini istediğiniz gibi özelleştirebildiğiniz bu özellikle kullanıcılar sevdikleri için sürprizler yapabiliyor.

Hikayeler’e eklenen yeni özellik hem iOS hem de Android ekosistemi üzerinden kullanılabilir durumda.

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