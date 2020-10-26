Insigne kardeşler aynı maçta gol attı

Serie A'nın 5.haftasında Napoli deplasmanda Benevento'yu 2-1 yenerken futbol sahalarında kolay kolay rastlanmayacak bir olaya sahne oldu. Ligin yeni takımlarında Benevento maçın 30.dakikasında Roberto Insigne ile 1-0 öne geçti. Napoli ise 60.dakikada ağabeyi Lorenzo Insigne ile beraberliği yakaladı ve 67.dakikada Petanga'nın golüyle maçı kazanmayı başardı.

İki kardeş Roberto Insigne (26) ve Lorenzo Insigne (29) aynı maçta farklı formalarla gol atarak adeta tarihe geçmiş oldular