İngiltere Premier Lig'de oynanan Leicester City-Liverpool maçına VAR kararı damga vurdu. Milli futbolcumuz Ozan Kabak, dün ilk kez Liverpool formasıyla sahaya çıktı. Geçen sezonun şampiyonu Liverpool, son dakikalarda yediği gollerle sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmaya VAR ve Allison'un hataları damga vurdu. Jurgen Kloop, maçtan sonra yaptığı açıklamada Leicester City'nin attığı golün ofsayt olduğunu ve VAR'ın yanlış yerde durdurulduğunu ifade etti. Akıllara Fenerbahçe - Galatasaray maçı geldi.

Leicester-Liverpool maçında Maddison'un kullandığı serbest vuruşta Daniel Amartey'in ofsaytta olduğuna dair itirazlar yapıldı. Kloop da maçtan sonra aynı konuya değinerek VAR çizgisinin yanlış yerden çizildiğini belirtti. 78. dakikadaki bu golden sonra Leicester eşitliği sağladı ve ardından bulduğu gollerle maçı kazanmayı bildi.









VAR hakemi Stuart Attwell, dün akşam İngiltere'de en çok konuşulan kişiler arasında yer aldı. Liverpool taraftarından Attwell'e tepki vardı. Geçen hafta sonu oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçında da Mesut Özil'in ortasında topu ağlara gönderen Ozan Tufan'ın golü VAR'dan dönerek geçerlilik kazanmamıştı.

Alman teknik adam maç sonu yaptığı açıklamalarda VAR'ın tamamen objektif olması gerektiğini fakat şimdiye kadar bunu göremediklerini vurguladı.

Sabah





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