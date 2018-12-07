Galatasaray’ın altyapıdan yetiştirdiği son yetenek Ozan Kabak, devleri peşinden sürüklüyor... Adı son günlerde Juventus, Inter, Roma ve Atletico Madrid’le ciddi olarak anılan 18 yaşındaki savunmacı hakkında, İngiliz gazetesi Mirror’dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Habere göre, Ocak ayında açılacak ara transfer döneminde Premier Lig devleri Arsenal ve Manchester United, Ozan Kabak için savaş verecek. Galatasaray’ın şu an için elden çıkarmak istemediği ve 20 milyon Euro değer biçtiği genç stoperi izlemek üzere, bu kulüplerin temsilci göndermeye devam edeceği de gelen haberler arasında.

7 yıldır Florya’da

2011 yılından beri Galatasaray’ın altyapısında yer alan Ozan, 1.85 boyunda ve genç yaşına rağmen soğukkanlı hamleleriyle dikkat çekiyor. Bu sezon Süper Lig’de 10, Şampiyonlar Ligi’nde 3 maça çıkan Sarı-Kırmızılı oyuncunun 2020 yılına kadar kulübüyle kontratı var ve yıllık 200 bin Lira’ya oynuyor. Kulüp, genç stopere zamlı yeni mukavele önermeye hazırlanıyor.