İngiltere'de yine erteleme
Koronavirüs nedeniyle İngiltere Premier Lig’in, ilk önce 3 Nisan’a sonra da 30 Nisan’a ertelendiği açıklanmıştı. Ancak salgının daha da kötüye gitmesi nedeniyle Ada basınından Daily Telegraph gazetesi, dikkat çekici bir habere imzasını attı.
Koronavirüs nedeniyle İngiltere Premier Lig’in, ilk önce 3 Nisan’a sonra da 30 Nisan’a ertelendiği açıklanmıştı. Ancak salgının daha da kötüye gitmesi nedeniyle Ada basınından Daily Telegraph gazetesi, dikkat çekici bir habere imzasını attı.
Premier Lig’in 1 Haziran’a sarkacağı ve karşılaşmaların da seyircisiz oynanarak yaklaşık 6 hafta içerisinde tamamlanacağı öne sürüldü. Hem lig yönetiminin hem de Ada’daki yayıncı kuruluşun, bu konuda şimdiden ortak noktada anlaştıkları konuşuluyor.