Koronavirüs nedeniyle İngiltere Premier Lig’in, ilk önce 3 Nisan’a sonra da 30 Nisan’a ertelendiği açıklanmıştı. Ancak salgının daha da kötüye gitmesi nedeniyle Ada basınından Daily Telegraph gazetesi, dikkat çekici bir habere imzasını attı.

Premier Lig’in 1 Haziran’a sarkacağı ve karşılaşmaların da seyircisiz oynanarak yaklaşık 6 hafta içerisinde tamamlanacağı öne sürüldü. Hem lig yönetiminin hem de Ada’daki yayıncı kuruluşun, bu konuda şimdiden ortak noktada anlaştıkları konuşuluyor.